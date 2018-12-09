Irak Sivil Savunma ekipleri Musullu göçmenlerin kaldıkları Dibege, Selamiye ve Hamamulalil çadır kentlerinin sular altında kaldığını belirterek, göçmenleri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

REŞİDİYE VE KUBBA KÖYLERİNİ SU BASTI

Öte yandan çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Reşidiye ile Kubba köylerinin sular altında kaldığı ve olayda 2 kadının öldüğü bildirildi.

4 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Musul'un doğusundaki Nemrut kamplarında da benzer olayların yaşandığına dikkat çeken Sivil Savunma ekipleri 4 göçmenin hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Reşidiye ile Kubba köylerinin sular altında kaldığı ve olayda 2 kadının öldüğü bildirildi.

Irak'ta sel felaketi: 7 ölü VİDEO

GENÇ KIZ SELE KAPILDI

Irak Kürt Bölgesi Yönetimi'nin (IKYB) Süleymaniye kentinde de etkili olan sağanak yağışların yol açtığı selde Kelar kentini Derbendihan kentine bağlayan köprü çökerken, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun sele kapıldığı açıklandı.

Irak'ta geçtiğimiz ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve fırtınalarda, Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre 21 kişi hayatını kaybederken 180 kişi de yaralanmıştı.