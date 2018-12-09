taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Irak'ta sel felaketi: 7 ölü

Irak'ta beş gündür yağan yağmur sele dönüştü. Göçmen çadırları ve köyler sular altında kaldı.

İHA | 09.12.2018 - 13:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak Sivil Savunma ekipleri Musullu göçmenlerin kaldıkları Dibege, Selamiye ve Hamamulalil çadır kentlerinin sular altında kaldığını belirterek, göçmenleri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

REŞİDİYE VE KUBBA KÖYLERİNİ  SU BASTI

Öte yandan çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Reşidiye ile Kubba köylerinin sular altında kaldığı ve olayda 2 kadının öldüğü bildirildi.

4 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Musul'un doğusundaki Nemrut kamplarında da benzer olayların yaşandığına dikkat çeken Sivil Savunma ekipleri 4 göçmenin hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Reşidiye ile Kubba köylerinin sular altında kaldığı ve olayda 2 kadının öldüğü bildirildi.

Irak'ta sel felaketi: 7 ölü VİDEO

GENÇ KIZ SELE KAPILDI

Irak Kürt Bölgesi Yönetimi'nin (IKYB) Süleymaniye kentinde de etkili olan sağanak yağışların yol açtığı selde Kelar kentini Derbendihan kentine bağlayan köprü çökerken, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun sele kapıldığı açıklandı.

Irak'ta geçtiğimiz ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve fırtınalarda, Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre 21 kişi hayatını kaybederken 180 kişi de yaralanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

80
Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak

Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak

74
CHP kafalı medya yerli robota saldırıyor

CHP kafalı medya yerli robota saldırıyor

203
CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

49
Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı

Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı

61
Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

88
Galatasaray'da düşüş devam ediyor

Galatasaray'da düşüş devam ediyor

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir