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Irak'ta sel hayatı ve ulaşımı etkiledi

Irak'ın Süleymaniye kentinde aşırı yağışlar hayatı zorlaştırdı.

AA | 25.03.2019 - 13:15..
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Şiddetli yağışlar nedeniyle kentin sınırında yer alan Dereduyin Köprüsü'nün büyük bir bölümü yıkılırken bazı köprülerde de kısmi hasar oluştu.

ULAŞIM AKSADI

Olumsuz hava şartlarının yaşandığı Süleymaniye'nin bazı bölgelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ana yolların etkilendiği selde kentler arasındaki ulaşımı da ciddi şekilde aksattı.

Dün akşamdan bu yana aşırı yağış sonucu meydana gelen su birikintileri kentin altyapısına zarar vererek hayatı olumsuz etkiledi. Selde bazı evleri de su bastı.

YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Süleymaniye Meteoroloji ve Deprem Müdürü Aso Kemal yaptığı açıklamada, dün başlayan aşırı yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Yağışların hayatı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Kemal, bu yılki yağmurların geçen yıla oranla kayda değer artış gösterdiğini ifade etti.

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