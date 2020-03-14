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Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne 2’nci füze saldırısı

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

AA | 14.03.2020 - 11:30..
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Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne 2’nci füze saldırısı

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

 

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