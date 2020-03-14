Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne 2’nci füze saldırısı

1Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi
Plaka yönetmeliğine aykırı olarak, araç plakalarını harf ve rakam karakterlerini 80 lira karşılığında değiştirerek, tekrar bastıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
6Terör örgütünden kaçarak ailesine kavuştu
Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren teröristlerden biri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edildi.
7Sergen Yalçın: Derbiyi iyi değerlendirmeliyiz
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına "bu maçı alırsak ligdeki dengeleri değiştiririz, kazanmak için oynayacağız" dedi.