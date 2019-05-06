Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin-Basyan, Kandil, Zap gibi bölgelerde çok sayıda terör yuvasına sahip.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesi operasyonlarla bu terör yuvalarını her gün bir bir yok ediyor.

Irak'ta terör yuvaları vuruldu VİDEO

SİHA'LAR TAKİPTE

Teröristlerin mağaralardan çıktığı dönemler ise onlar açısından daha riskli. SİHA'ların uçtuğu bölgede teröristler tespit edildiği anda harekat başlıyor.

İzleyeceğiniz görüntüde teröristlere ait bir aracın yok edildiği anlar yer alıyor. Operasyonun devamında terör mevzileri de yok edildi.