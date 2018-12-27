Irak'ta Trump'ın ziyaretine tepki

Irak'ta Şii lider ve Sadr Akımı lideri Mukteda es-Sadr grubu, ABD Başkanı Trump'ın sürpriz ziyaretine tepki göstererek, bu ziyaretin ülkelerin egemenliğini hiçe sayma politikası olduğu belirtilerek, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için parlamento kararının çıkarılmasına işaret edildi.

ÜSSE YAPTIĞI ZİYARETE TEPKİ

Sadr'a bağlı parlamentodaki Sairun Grubu Sözcüsü Hamdallah Rikabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Trump'ın Irak'ta Aynü'l Esed üssüne yaptığı ziyaret ABD'nin diğer ülkelere karşı saygısızlığı ve egemenliklerini hiçe saydığını vurguluyor." ifadelerine yer verdi.

Irak Parlamentosuna konuyla ilgili "tarihi ve ulusal bir tutum" sergilemesi çağrısı yapan Rikabi, parlamentonun ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için karar almasını istedi.

NOTA VERİLSİN ÖNERİSİ

Trump'ın bu ziyaretine parlamentonun Haşdi Şabi gruplarının bulunduğu Bina Koalisyonu'ndan da tepki geldi. Koalisyondan yapılan açıklamada, ziyaretin egemenliğe saygısızlık olduğu belirtilerek, hükümetin bu ziyareti reddetmesi ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin bakanlığa çağrılarak nota verilmesini istedi.

Parlamentoda 15 sandalyesi bulunan Şii milis gücüne sahip Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays Hazeli'de, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu ziyaretten dolayı ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için parlamento kararının çıkarılacağına işaret etti.

Trump'ın bu ziyaretine gösterilen tepkiler üzerine parlamentonun konuyu ele almak üzere yakında olağanüstü oturumla toplanması bekleniyor.