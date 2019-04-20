Irak'ta Türkiye ve Suriye aynı masada

Türkiye ve Suriye Irak'ta aynı masa etrafında buluştu. Bölge ülkeleri, Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi'ni Bağdat'ta gerçekleştirdi.

Türkiye, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt ve Ürdün'ün aynı masada bir araya geldiği toplantıda Şentop, zirvenin, katılımcı tüm ülkeler arasındaki dostluğu ve muaveneti artırmasını, sorunların çözümünde müşterek bir tavır takınılmasına yardımcı olmasını umduklarını dile getirerek, Irak'ta yaşanan gelişmelerin bölge ülkeleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğuna dikkati çekti.

"Irak'ın önümüzdeki dönemde istikrarını sağlamasına ve yeniden imarına yönelik desteğimizi ortaya koyacağımız bu toplantı önemlidir ve zamanlaması fevkalade uygundur" diyen Şentop, şunları ifade etti: "Türkiye, Irak'ın bir an önce ayağa kalkmasını, ülkedeki tüm toplum kesimlerinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını güvence altına alacak Iraklı kimliği etrafında bir ulusal uzlaşı sağlamasını, DEAŞ'tan zarar gören bölgeler başta olmak üzere ülkenin tamamında yeniden imar için gerekli adımları atmasını ve bölgesinde özellikle komşularıyla dengeli ve iyi ilişkiler içinde olmasını beklemektedir."

IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK VURGUSU

TBMM Başkanı, Irak'ta uzun yıllardır süren istikrarsızlık ve güvenlik boşluğunun, Türkiye için ulusal güvenlik meselesi haline geldiğinin altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunların çözümünün bir an evvel kalıcı şekilde sağlanması bir zorunluluktur. Yani artık bekle ve gör diyemeyiz. Başkası gelsin çözsün de diyemeyiz. Bizi etkileyen meselelerin çözümüne katkı sağlamak zorundayız. Bu çerçevede girişimci ve insani dış politikamızı geliştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın veciz ifadesiyle 'Milletimizin girişimci ruhu ve insani, vicdani kültürünü' yansıtan, Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesini kuvveden fiile geçiren bir 21. yüzyıl küreselleşmiş dış politika anlayışı belirledik. Bu çerçevede, bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çaba harcıyor, inisiyatif alıyor ve iş birliği imkanlarımızı artırıyoruz. Dış politikamızın geniş bakışı, sadece bölgemizle sınırlı olmayıp, Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika-Karayipler gibi dünyanın diğer bölgeleriyle de bağlarımızın gelişmesine olanak sağlamaktadır."