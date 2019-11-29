Irak'ta Zakir Valisi protestolardan dolayı istifa etti

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan protestolardaki şiddet durulmuyor.

Son olarak Zikar kentindeki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere müdahelesi sonucunda 32 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi yaralandı.

"HALKINI KORUYAMAYAN VALİ İSTİFA ETMELİ"

Yaşanan ölüm olayları sonrasında, Zikar Valisi Adil Duheyli istifa etti. İstifası sonrası yerel bir televizyon kanalına konuşan Duheyli, "Kent halkını koruyamayan bir vali görevinden istifa etmeli. Göstericilere yönelik şiddet kullanılması talimatı bizim tarafımızdan verilmedi." dedi.

Irak'ın Zikar kentindeki gösterilerde 32 kişi öldü VİDEO

KRİZ MASASINDAKİ GENERAL GÖREVDEN ALINMIŞTI

Zikar'da Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine kurulan kriz masasında yer alan General Cemiş eş-Şammari'nin göstericilere karşı şiddet kullanılması talimatı verdiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Abdulmehdi, Şammari'yi görevden almıştı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.