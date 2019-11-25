Irak'taki gösterilerde 4 günde 11 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, her geçen gün ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Şiddetin durulmadığı ülkede, son 4 günde 11 gösterici, polis müdahaleli gösteriler sırasında hayatını kaybetti.

Irak Meclisi'ne bağlı İnsan Hakları Komisyon'undan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler kapsamında 21-24 Kasım periyodunda yaşananlara ilişkin bilgi verildi.

''ORANTISIZ GÜÇ KULLANILDI''

Güvenlik güçlerinin bu dönemde göstericilere karşı yine orantısız güç kullandığına işaret edilen açıklamada, başkent Bağdat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada; ülkenin güneyinde yer alan Zikar kentindeki gösterilerde 7 kişinin öldüğü, 131 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilirken, Basra'da ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 90 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Komisyon, açıklamasında, hükümete ve güvenlik güçlerine, göstericilere yönelik aşırı şiddet kullanmama çağrısını yineledi.

PROTESTOLARDA TOPLAM ÖLÜ SAYISI 300'Ü GEÇTİ

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.