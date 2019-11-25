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Irak'taki gösterilerde 4 günde 11 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde, farklı şehirlerdeki polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 4 günde, toplam 11 gösterici yaşamını yitirdi.

AA | 25.11.2019 - 16:23..
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Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, her geçen gün ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Şiddetin durulmadığı ülkede, son 4 günde 11 gösterici, polis müdahaleli gösteriler sırasında hayatını kaybetti.

Irak Meclisi'ne bağlı İnsan Hakları Komisyon'undan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler kapsamında 21-24 Kasım periyodunda yaşananlara ilişkin bilgi verildi.

''ORANTISIZ GÜÇ KULLANILDI''

Güvenlik güçlerinin bu dönemde göstericilere karşı yine orantısız güç kullandığına işaret edilen açıklamada, başkent Bağdat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada; ülkenin güneyinde yer alan Zikar kentindeki gösterilerde 7 kişinin öldüğü, 131 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilirken, Basra'da ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 90 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Komisyon, açıklamasında, hükümete ve güvenlik güçlerine, göstericilere yönelik aşırı şiddet kullanmama çağrısını yineledi.

Irak'taki gösterilerde 4 günde 11 kişi hayatını kaybetti

PROTESTOLARDA TOPLAM ÖLÜ SAYISI 300'Ü GEÇTİ

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Irak'taki gösterilerde 4 günde 11 kişi hayatını kaybetti

Irak'taki gösterilerde 4 günde 11 kişi hayatını kaybetti

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