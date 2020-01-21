Irak'taki gösterilerde 48 saatte 6 kişi öldü

Irak'ta, 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı, her geçen gün artmaya devam ediyor.

48 SAATTE 6 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü." dedi.

Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er göstericinin hayatını kaybettiğini aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.