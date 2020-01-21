taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9334
Euro
6.5909
Altın
1556.68
Borsa
123088.43
Gram Altın
297.068
Bitcoin
51422.08

Irak'taki gösterilerde 48 saatte 6 kişi öldü

Irak'ta, işsizlik ve yolsuzluk gibi birçok nedenle aylardır süren protestolarda, her geçen gün ölü ve yaralı sayısı artıyor.

AA | 21.01.2020 - 15:48..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak'ta, 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı, her geçen gün artmaya devam ediyor.

48 SAATTE 6 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü." dedi.

Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er göstericinin hayatını kaybettiğini aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

Irak'taki gösterilerde 48 saatte 6 kişi öldü

İlginizi Çekebilir
Esad sivilleri kalkan olarak kullanıyor
Esad rejimi sivillerin yerleşim bölgelerini kalkan olarak kullanarak Halep'in güneyini ve batısını vuruyor.
Trump, kauçuk ayakkabılarıyla Davos’ta
Açılış konuşması öncesinde İsviçre Alpleri Davos zirvesine gelen Donald Trump'ın giydiği ayakkabılar dikkat çekti.
20 yaşındaki genç kız ağzıyla çizdiği resimleri satıyor
Afganistan'da el ve ayakları felçli Rubaba Muhammedi, ağzıyla kullandığı fırça ve kalemle çizdiği resimleri satarak ailesine destek oluyor.
Katar Hava Yolları Trabzon seferlerine başlıyor
Bu yaz, yeni hatlarla Karadeniz'e gelen turist sayısında rekor bekleniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

207
İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

466
Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

1117
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

48
Akaryakıtta 5 yoldan vergi kaçırılıyor

Akaryakıtta 5 yoldan vergi kaçırılıyor

74
Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

164
Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir