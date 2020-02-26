Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi daha öldü

Irak'da devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bilanço, her geçen gün artıyor.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, yaptığı açıklamada, Bağdat'taki Hıllani Meydanı'nda dün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedenin bilançosuna ilişkin bilgi verdi.

GERÇEK MERMİYLE MÜDAHALE: 3 ÖLÜ

Güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle müdahale ettiğini söyleyen Beyatlı, dünkü gösterilerde 3 kişinin öldüğünü onlarca kişinin ise yaralandığını ifade etti.

GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Beyatlı, hayatını kaybeden göstericilerden birinin Rimon Rian isimli bir Hristiyan olduğunu aktarırken, gösterilerin sürdüğü Bağdat'taki Hıllani Meydanı'nda gerginliğin devam ettiğini belirtti.