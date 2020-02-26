taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1588
Euro
6.6946
Altın
1644.6
Borsa
114663.72
Gram Altın
325.641
Bitcoin
57159.83

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi daha öldü

Ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin gerçek mermili müdahalesinde 3 gösterici hayatını kaybetti.

AA | 26.02.2020 - 16:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak'da devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bilanço, her geçen gün artıyor.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, yaptığı açıklamada, Bağdat'taki Hıllani Meydanı'nda dün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedenin bilançosuna ilişkin bilgi verdi.

GERÇEK MERMİYLE MÜDAHALE: 3 ÖLÜ

Güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle müdahale ettiğini söyleyen Beyatlı, dünkü gösterilerde 3 kişinin öldüğünü onlarca kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi daha öldü

GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Beyatlı, hayatını kaybeden göstericilerden birinin Rimon Rian isimli bir Hristiyan olduğunu aktarırken, gösterilerin sürdüğü Bağdat'taki Hıllani Meydanı'nda gerginliğin devam ettiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Hüsnü Mübarek için askeri tören düzenlendi
Mısır’da dün hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene üst düzey yetkililer katıldı.
1 milyon kibrit kullanarak roket yaptı
Çok sayıda kibrit ile 750 saatte hazırlanan roketin ateşlenme anına ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Ukrayna'da Türk vatandaşına otomobil çarptı
Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir Türk vatandaşına çarptı. Kaza sonrası yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs dünyada yayılmaya devam ederken, Fransa'da salgın sonucu ikinci ölüm gerçekleşti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
186
Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
1095
Defne Samyeli, Palandöken'de
Defne Samyeli, Palandöken'de
306
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
309
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
344
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
412
Hikmet Köksal öldü
Hikmet Köksal öldü
417
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir