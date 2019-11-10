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Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, 301 gösterici hayatını kaybetti, 15 bin gösterici de yaralandı.

AA | 10.11.2019 - 14:58..
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Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 301'e, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edildi.

İŞSİZLİK, YOKSUZLUK VE HİZMET YETERSİZLİĞİNİ PROTESTO EDİYORLAR

Uluslararası Af Örgütü, Iraklı yetkililere göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

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