Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

Erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci oluşturmak için hayata geçirilen proje devam ediyor.

Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, 301 gösterici hayatını kaybetti, 15 bin gösterici de yaralandı.

2 kişinin yaralandığı kaza, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını Enes Ünal'dan alan Emre Demir, Fransız ve İspanyol basınının dikkatini çekti.

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Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmadığını bildirdi.