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Irak'taki protestolarda 74 kişi hayatını kaybetti

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak'ta bugüne kadar 74 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 654 kişi de yaralandı.

İHA | 28.10.2019 - 09:53..
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Irak'ta işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluk nedeniyle protestolar sürüyor.

ÖLENLERİN SAYISI 74'E YÜKSELDİ

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği; protestolarının 3. gününde ölenlerin sayısının 74’e, yaralıların sayısının ise 3 bin 654’e yükseldiğini açıkladı.

Protestolarda, hükümet ve siyasi partilere ait 90 binanın da hasar gördüğü belirtildi. Başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici sabah saatlerine kadar protestolarına devam ederken, güvenlik güçleri ise göstericilere müdahale etmedi.

Irak'taki protestolarda 74 kişi hayatını kaybetti

BİNANIN BAZI KISIMLARI ATEŞE VERİLDİ

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde protesto nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı, sadece bir saatliğine kaldırıldı. Kerbela kentinde ise dünden bu yana valilik binası önünde toplanan kalabalık, binanın bazı kısımlarını ateşe verdi. Ancak güvenlik güçleri, göstericilerin binaya girmesini engelledi.

Ülkenin birçok yerinde hükümet karşıtı gösteriler devam ederken Başbakan Adil Abdülmehdi, bugün bütün devlet kurum ve kuruluşlarının mesai yapmasını istedi. Verilen emirleri uygulamayan memurların hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı uyarısında bulunan Abdülmehdi, devlet memurları ve öğrencileri mesai yapmaya çağırdı.

SİYASİ KRİZE NEDEN OLDU

Abdülmehdi’yi istifaya çağıran protesto gösterileri, siyasi krize yol açtı. Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 4 milletvekili görevinden istifa etti.

Irak Komünist Partisi üyeleri ve Şii lider Mukteda Sadr başkanlığındaki Sairun İttifakı milletvekilleri Raid Fehmi ve Hayfa el-Emin düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilerdeki taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmemesinden dolayı istifa ettiklerini açıkladı.

Irak'taki protestolarda 74 kişi hayatını kaybetti

UYARILARDA BULUNULDU

Şii Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mühendis’in “Haşdi Şabi ülkeyi korumaya hazır” açıklamasına, Şii lider Sadr’dan cevap geldi. Haşdi Şabi güçlerinden vatandaşı öldürmek için alet olmamasını isteyen Sadr, protestocular ile Haşdi Şabi güçleri arasından çatışma çıkma konusunda uyarıda bulundu.

Sadr’a bağlı silahlı Saraya Selam güçleri, göstericileri korumak için Bağdat’ın bazı bölgelerine dağılmıştı. Irak’ta ekim ayının başında düzenlenen protesto gösterilerinde, 157 kişi hayatını kaybetmişti. Irak’ta Erbain günü nedeniyle ara verilen gösteriler, 25 Ekim’de yeniden başlamıştı.

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