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Irak’tan 7'nci Fransız DEAŞ'lıya idam kararı

Irak ceza mahkemesi, Fransız DEAŞ üyesini yargıladı. Mahkeme sonunda DEAŞ üyesi, idam cezasına çarptırıldı.

İHA | 29.05.2019 - 15:47..
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Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Irak’a teslim ettiği bir Fransız uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi daha idam cezasına çarptırıldı.

FRANSIZ UYRUKLU MAHKUM İDAM EDİLECEK

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ceza mahkemesinde görülen davada, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu kanıtlanan Fransız uyruklu bir mahkumun, idam edilmesine karar verildi.

Fransa'nın, Irak'ta DEAŞ üyesi olma suçlamasıyla yargılanıp idam cezasına çarptırılan vatandaşının idam edilmemesi için çalışacağını açıklamasına rağmen Irak ceza mahkemesi, son 4 gün içerisinde 7. Fransız uyruklu DEAŞ üyesini idam etme kararı verdi.

SURİYE'DEN IRAK'A TESLİM EDİLMİŞTİ

Irak yargı kaynaklardan alınan bilgiye göre, idama mahkum edilen kişiler, birkaç ay önce yargılanmak üzere Suriye'den Irak'a teslim edilmişti.

Kararın temyizi için 30 günlük sürenin olduğu öğrenildi. Böylece SDG’nin geçen şubat ayında Irak’a teslim ettiği toplam 9 Fransız uyruklu DEAŞ üyesinin 8’si, idam cezasına çarptırıldı.

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