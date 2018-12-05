Irak'tan Ceyhan'a petrol ticareti başladı

Irak ile Türkiye arasındaki petrol ticareti yeniden başladı. Geçtiğimiz aylarda petrolün Ceyhan üzerinden ihraç edilmesi konusunda anlaşan iki ülke, 261 bin varil petrol ticareti gerçekleştirdi.

TOPLAM 100 MİLYONDAN FAZLA VARİL

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı içinde ülke genelindeki kuyulardan çıkarılan toplam 101 milyon 156 bin varil petrolün yurt dışına gönderildiğini belirtti.

Cihad, yaklaşık 100 milyon 895 bin varil petrolün, güney ve orta bölgedeki kuyulardan çıkarılıp Basra'daki liman üzerinden, 261 bin varil petrolün ise boru hattıyla Ceyhan Limanı'na ihraç edildiğini aktardı.

6 MİLYAR LİRA GELİR

Bakanlık Sözcüsü, günlük ihracatın geçen ay 3 milyon 372 bin varil petrol civarında olduğu ve toplamda 6 milyar 179 milyon dolarlık gelir elde edildiği bilgisini paylaştı.

Irak Merkezi Hükümeti, 16 Kasım'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yaşanan ihtilaflar nedeniyle 1 yıldır askıda olan Kerkük petrolünün tekrar Ceyhan Limanı'na sevk edilmeye başlandığını duyurmuştu.