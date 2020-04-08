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Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı karantinaya alındı

511 Türk vatandaşı, 14 gün karantina altında kalacakları Afyonkarahisar'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

AA |
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Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türk vatandaşlarının ülkeye gelişleri devam ediyor.

Irak'tan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen çoğunluğu işçi olan 511 Türk vatandaşı, polis ve jandarma eşliğinde 23 otobüsle Afyonkarahisar'a getirildi.

ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen kişiler, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek teker teker ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı. Evrak işlemlerinin ardından sonra vatandaşlar, görevlilerce yurttaki tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de otobüsleri dezenfekte etti.

Afyonkarahisar'da Irak'tan gelen 511 kişi KYK yurduna yerleştirildi VİDEO

Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı karantinaya alındı

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Bu kişilerin 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da karantinadaki vatandaşlara destek sağlayacak.

İHTİYAÇLARI TEMİN EDİLDİ

Öte yandan, gözetim altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları olabilecek her türlü eşyanın temin edildiği öğrenildi.

Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı karantinaya alındı

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