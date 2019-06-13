Irak’tan gelen tırı arayan narkotik köpeği 35 kilo eroin yakaladı

Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapan 6,4 milyon kişi havalimanından yararlanırken, 3,2 milyonu otobüs, 3,8 milyonu ise trenden faydalandı.

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Yeni eğitim sisteminin ayrıntıları

Ezberden ve sınava dayalı sistemden, öğrencileri yaşama hazırlayan; ilgileri, yetenekleri ve kariyer eğilimleri doğrultusunda bir yol izlenmesini planlayan bir sisteme geçiş planlanıyor.