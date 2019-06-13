Irak’tan gelen tırı arayan narkotik köpeği 35 kilo eroin yakaladı

Şüpheli tırı ‘Toma’ isimli bir narkotik köpeği taradı.
Uyuşturucularla yakalanan tır sürücüsüyle ilişkisi tespit edilen S.İ. de gözaltına alındı.
NARKOTİK KÖPEĞİ UYUŞTURUCULARA GEÇİT VERMEDİ
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Irak’tan geldiği belirlenen A.K. yönetimindeki 47 PU 995 plakalı tır, Gölbaşı’nda durduruldu. Görevli polisler narkotik köpeği ‘Toma’ yardımıyla arama gerçekleştirdi.
PİYASAYA SÜRÜLECEK MALLAR YAKALANDI, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDALAR
Tır içerisinde çeşitli yerlere saklanmış 56 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi. Olayda tır sürücüsüyle ilişkisi tespit edilen S.İ. gözaltına alındı. Ankara Emniyetine getirilen zanlıların uyuşturucuyu Ankara’da piyasaya sürmeye hazırlandıkları ortaya çıktı.