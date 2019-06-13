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Irak’tan gelen tırı arayan narkotik köpeği 35 kilo eroin yakaladı

Türkiye’ye giriş yapan ve Ankara’ya geldiği sırada Gölbaşı ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada kilo kilo uyuşturucu bulundu.

İHA | 13.06.2019 - 15:36..
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Şüpheli tırı ‘Toma’ isimli bir narkotik köpeği taradı.

Uyuşturucularla yakalanan tır sürücüsüyle ilişkisi tespit edilen S.İ. de gözaltına alındı.

NARKOTİK KÖPEĞİ UYUŞTURUCULARA GEÇİT VERMEDİ

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Irak’tan geldiği belirlenen A.K. yönetimindeki 47 PU 995 plakalı tır, Gölbaşı’nda durduruldu. Görevli polisler narkotik köpeği ‘Toma’ yardımıyla arama gerçekleştirdi.

Irak’tan gelen tırı arayan narkotik köpeği 35 kilo eroin yakaladı

PİYASAYA SÜRÜLECEK MALLAR YAKALANDI, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDALAR

Tır içerisinde çeşitli yerlere saklanmış 56 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi. Olayda tır sürücüsüyle ilişkisi tespit edilen S.İ. gözaltına alındı. Ankara Emniyetine getirilen zanlıların uyuşturucuyu Ankara’da piyasaya sürmeye hazırlandıkları ortaya çıktı.

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