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Irak'tan sokulmaya çalışılan sigaralar ele geçirildi

Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan, 1 milyon 50 bin lira değerinde kaçak sigara yakalandı.

İHA | 17.12.2019 - 11:23..
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Habur Gümrük Kapısı'na gelen araçlara ilişkin yapılan risk analizi çalışması sonucu, Irak’tan boş olarak geldiği beyan edilen Türkiye plakalı iki tır, riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu araçlara ilişkin, Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemlerinde ihbar kaydının bulunması şüpheyi artırdı.

1 MİLYON 50 BİN LİRA DEĞERİNDE

Şüpheli araçlar, gümrük kapısına geldiğinde x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında araçlarda şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, çay tütün dedektör köpeği aracılığıyla arama yapıldı. Dedektör köpeği, tır araçlarının dorsesinin tabanına tepki vermesi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince aracın soğuk hava tertibatı altındaki bölme söküldü. Dorsenin orijinal yapısının, kaçak sigaraları saklamak amacıyla değiştirildiği anlaşıldı. Araçların altında 1.300 santimetre uzunluğunda, 5 adet zula olarak tabir edilen bölmelerin oluşturulduğu ve bu bölmelere halat düzeneği bağlanarak sigaraların gizlendiği tespit edildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde iki araçta ele geçirilen 74 bin paket sigaranın, gümrüklenmiş değerinin 1 milyon 50 bin Türk Lirası olduğu anlaşıldı. Söz konusu kaçak sigaralara el konulurken, konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Irak'tan sokulmaya çalışılan sigaralar ele geçirildi


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