İran 8 CIA ajanını gözaltına aldı

Deprem ülkesi Japonya'da parlamentoda yapılan deprem tatbikatı, ciddi bir önlemden ziyade milletvekillerinin kıkırdadığı, sosyal medyanın eleştirdiği bir faaliyete dönüştü.

4

Kars'ta kar ve sis yüzünden kaybolan iki kişi bulundu

Ağadeve köyündeki evlerinden öğle vakti ayrılan iki kişi yoğun kar ve sis nedeniyle yollarını kaybetti. Kaybolan iki kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.