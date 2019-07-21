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İran: ABD ajanları gözaltında

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve başka ülkeler adına casusluk yapanların tespit edildiğini ve kimliklerinin açıklanacağını duyurdu.

İHA | 21.07.2019 - 22:43..
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İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, kabine toplantısı ardından başkent Tahran’da basın toplantısı düzenledi. Bakan Alevi, ABD ve diğer ülkeler adına ajanlık yapan bir grup kişinin tutuklandığını açıkladı.

"ABD VE YABANCI ÜLKELER ADINA ÇALIŞAN CASUSLAR"

Alevi, “Muhtelif yerlerde ve hassas merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişiler tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik” dedi.

Öte yandan Alevi, casuslukla yargılanan kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını söyledi.

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