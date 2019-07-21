1 Bayram tatili öncesi otobüs firmalarına ek sefer izni Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferler için izin süresi 7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek.

2 Hayalini kurduğu evi ardıç ağacına yaptı Konya'da yaşayan Vahap Topak'ın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl önce yaptığı ağaç ev, ilgi odağı oldu.

3 İran: ABD ajanları gözaltında İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve başka ülkeler adına casusluk yapanların tespit edildiğini ve kimliklerinin açıklanacağını duyurdu.

4 Boğaz'da yarışı tamamlayamayan 156 kişiye müdahale Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan yüzücülerden 156’sı yarışı tamamlayamadı.

5 Voleybolda 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonu 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

6 ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geldi Suriye meselesinde Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Jeffrey bu konuyu görüşmek üzere Ankara'ya iniş yaptı.