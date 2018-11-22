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İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

İran Devrim Muhafızları komutanı ABD'nin Afganistan, BAE ve Katar'daki uçak gemilerini hedef alabileceklerini söyledi.

REUTERS | 22.11.2018 - 01:07..
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İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

ABD ambargosuna maruz kalan İran, ekonomik anlamda zor duruma düştü. Ancak bu durumla mücadele edeceğini belirten ülke yönetimi tehdit açıklamalarıyla baskılara göğüs germek istiyor.

MENZİLİNDE OLAN ÜLKELERİ SIRALADI

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacizade yaptığı son açıklamada, ABD'ye ait Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki üslerin ve Körfez'deki ABD uçak gemilerinin İran füzeleri menzilinde olduğunu açıkladı.

700 KM İDDİASI

Tasnim haber ajansının haberine göre İran füzeleri 700 kilometre kadar yol alabiliyor. İran Devrim Muhafızları Komutanı bu durumda ABD'yi rahatlıkla vurabileceklerini iddia etti.

İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

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