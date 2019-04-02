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İran: ABD yaptırımları ekonomik terördür

ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan İran, ekonomik olarak zor zamanlar geçirmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı bu duruma tepki gösterdi.

AA | 02.04.2019 - 08:09..
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Kızılayının sel felaketi nedeniyle zarar gören bölgelere yardım götürmede yaşadığı zorluklara değinerek ABD'nin yaptırımlarını eleştirdi.

"TRUMP'IN KARARI HUKUKA AYKIRI"

İran’a yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ı da sert bir şekilde eleştiren Zarif, şu ifadeleri kullandı: "Trump’ın azami yaptırım siyaseti, BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanı hükmünün açık bir ihlalidir. ABD yaptırımları, İran Kızılayının benzeri görülmemiş sel felaketinde zarar gören bölgelere yardım ulaştırmasına engel teşkil etmiştir. Acil yardım helikopterlerinin satışına yaptırım uygulanması bu duruma bir örnektir. Bu sadece ekonomik bir savaş değil, aynı zamanda ekonomik terörizmdir."

İran: ABD yaptırımları ekonomik terördür

İran'da iki haftadan bu yana devam eden sağanaklar nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurmuş ve 44 kişi yaşamını yitirmişti.

Gülistan eyaletindeki sel felaketi sırasında izne ayrıldığı ortaya çıkan Vali Menaf Haşemi ülkede tartışma konusu olmuş ve bunun üzerine görevinden alınmıştı.

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