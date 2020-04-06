İran: ABD'den tıbbi yardım istemedik ve istemeyiz

İran ile ABD arasında, Beyaz Saray yaptırımlarıyla başlayan gerginlikkoronavirüs salgını döneminde de devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, koronavirüs ile mücadele eden tüm ülkelerle birlikte olduklarını belirterek, kimsenin acısından mutluluk duymadıklarını söyledi.

"İRAN, SALGINI SİYASİLEŞTİRMİYOR"

Musevi, "Her ne kadar bazı ülkeler bu konuyu siyasileştirerek bundan yararlanmaya çalışmış olsalar da İran milleti bunu yapmayacak." diye konuştu.

"ABD'YE GÜVENMİYORUZ"

Tahran'ın hiçbir zaman ABD’den yardım istemediğini ve istemeyeceğini vurgulayan Musevi, "ABD’li yetkililerden gelen hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz. O nedenle hiçbir zaman onlardan yardım istemeyiz." dedi.

İRAN'A TIBBİ YARDIMLAR

İran'ın, koronavirüs ile mücadelede aldığı tıbbi yardımlara işaret eden Abbas Musevi, "30 ülke, sivil toplum kuruluşu ve yabancı ülkelerde yaşayan İranlılar, büyükelçilikler üzerinden koronavirüs ile mücadele için bizlere yardımlarını gönderdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.