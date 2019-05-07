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İran: ABD’nin yaptığı tek şey psikolojik savaş

ABD’nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve bir bombardıman filosunu Ortadoğu’ya Tahran’a bir mesaj olarak gönderdiği şeklindeki açıklamasını İran “Psikolojik bir savaş” olarak nitelendirdi.

İHA | 07.05.2019 - 15:40..
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ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, Pazar günü bir açıklamada bulunarak ABD’nin Abraham Lincoln uçak gemisi ve vurucu grubunu Ortadoğu’da konuşlandırmakta olduğunu söylemişti.

İran Milli Güvenlik Konseyi’nin başkanı Keyvan Hüsrevi, “Bolton’un beyanı daha önce olmuş olan bir durumu beceriksiz bir şekilde psikolojik bir savaş olarak kullanmasıdır. Uçak gemisi Akdeniz’e haftalarca önce gelmişti” dedi.

ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan de Pazartesi günü, vurucu ve bombardıman filosunun "İran rejim güçlerinin inanılır tehdidine karşı göndermeyi onayladığını" söyledi.

İran’ın Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise, “ABD’nin İran’a saldırma ne niyeti vardır ne de böyle bir kapasiteye sahiptir” dediği ISNA haber ajansında yer aldı.

"BLÖF BOŞ SÖZ"

Tuğgeneral Huseyin Dehgan Washington’un, dünya kamuoyunu ve bölge ülkelerini İran’a karşı komple bir savaşa ikna etme konusunda çok zorlanacağını ve böyle bir ihtilafa kaynak ayıramayacağını söyledi.

İran gazeteleri Washington’un açıklamasının “Blöf, boş söz” olduğunu yazdı.
İran geçen ay, ABD’nin, nükleer anlaşma gereğince İran’ın nükleer enerji denetimini yürüten ülkelere petrol satım için verdiği ayrıcalığı kaldırma kararını vermesi halinde, deniz petrol ticaretinin yüzde 30’unun yapıldığı İran Körfezi’ndeki Hürmüz boğazını kapacağı tehdidinde bulunmuştu.

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