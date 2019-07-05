İran'dan alıkonulan tankeri için İngiltere'ye misilleme

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.

Muhafazakar kanadın önemli temsilcilerinden ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanlarından Tümgeneral Muhsin Rızayi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda alıkonulması nedeniyle İngiltere'ye tepki gösterdi.

"BİZ DE İNGİLTERE TANKERİNE EL KOYARIZ"

İran'ın 40 yıl boyunca hiçbir olayda gerilimi başlatan taraf olmadığını savunan Rızayi, "İran, zorba güçlere gereken cevabı vermekte tereddüt etmemiştir. İngiltere yönetimi İran'a ait petrol tankerini bırakmazsa bizim ilgili kurumlarımız da İngiltere'ye ait bir petrol tankerine el koymakla görevlidir." ifadelerini kullandı.

"KANUNSUZ BİR ŞEKİLDE ALIKONULDU"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savunmuştu.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.