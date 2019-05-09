İran Avrupa'yı uyardı: Yükümlülüklerinizi yerine getirin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği'ne (AB) nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

TWİTTER'DAN YAYINLADI

Zarif, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına ilişkin ortak açıklama yayımlayan Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere'ye Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ YERİNE GETİRİN"

AB'nin açıklamasını "nükleer anlaşmada bugün gelinen durumun nedeni" olarak nitelendiren Zarif, "ABD, (İran'a yaptırımlar hakkında) Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına bir yıldır zorbalık yaptı ancak AB sadece bu durumdan üzüntüsünü ifade etmekle yetindi. AB, İran'a çok taraflı bir anlaşmayı tek taraflı uygulama çağrısı yapmak yerine ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi dahil kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmelidir." dedi.

KISMEN DURDURMA KARARI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın taraflarına, petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımış, aksi halde uranyum zenginleştirme seviyesini artırmak dahil nükleer faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurmuştu.

AVRUPA KARŞI ÇIKTI

İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya, İngiltere ve AB, İran'ın kararına karşı yaptıkları ortak açıklamada, Tahran'a nükleer anlaşmaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmıştı.

Anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ise İran'ın anlaşmanın maddelerini 2015'ten beri uyguladığını belirterek, atılan adımdan ABD'yi sorumlu tutmuştu. ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.