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İran, BAE'ye yakıt taşıyan tankere el koydu

İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakıt taşıyan tankere el koydu.

REUTERS | 16.09.2019 - 14:53..
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İngiltere'nin, 4 Temmuz tarihinde İran'a ait bir tankeri Cebelitarık'ta alıkoymasının ardından Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda gerilim artmıştı. İran, önce 13 Temmuz'da Panama bandralı bir petrol tankerine, ardından 31 Temmuz'da menşei açıklanmayan başka bir tankere el koymuştu.

Devrim Muhafızları'na bağlı gemiler, ayrıca 19 Temmuz'da Stena Impero isimli bir İngiliz petrol tankerini de içindeki 23 kişilik mürettebatıyla birlikte kıyısına çekmişti.

Basra Körfezi'nde, yeni bir petrol tankeri gerginliği yaşanıyor.

DİZEL YAKIT GÖTÜREN TANKERE EL KOYDU

Reuters haber ajansının İran'ın yarı resmi ajansı İSNA'ya göre; İran Devrim Muhafızları'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçak dizel yakıt götürdüğü iddiasıyla bir tankeri alıkoyduğu bildirildi.

İran, BAE'ye yakıt taşıyan tankere el koydu

TANKERDEKİ 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tankerin bandırasına ilişkin bilgi verilmezken, yakıt yüklü geminin Hürmüzgan'a götürüldüğü belirtildi. Tankerdeki 11 kişilik mürettebat da gözaltına alındı.

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