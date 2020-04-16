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İran botları, körfezde ABD savaş gemilerini taciz etti

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı sürat botlarının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini açıkladı.

AA |
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İran botları, körfezde ABD savaş gemilerini taciz etti

Donanmaya bağlı Beşinci Filo'dan yapılan açıklamada, DMO'ya bağlı 11 sürat botunun bölgede müşterek görev icra eden 6 ABD gemisini tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiği kaydedildi.

"ABD GEMİLERİ, HELİKOPTELERLER İLE EĞİTİMDEYDİ"

Açıklamada, "ABD gemileri Basra Körfezi'nde uluslararası sularda, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı AH-64 Apache helikopterleri ile entegrasyon eğitimi yapıyordu." ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK KEZ GEMİLERİ TACİZ ETTİLER

İran askeri botlarının Amerikan gemilerinin ön ve arkasından defalarca geçtiği belirtilen açıklamada, botların "USS Lewis Puller" mobil üs gemisine 45 metreye kadar ve "USCG Maui" sahil güvenlik gemisine ise 9 metreye kadar yaklaştığı aktarıldı.

Beşinci Filo'nun açıklamasında İran botlarının yapılan uyarılara bir saat sonra yanıt verip bölgeden ayrıldığı ve herhangi bir çatışma yaşanmadığı bildirildi.

İran botları, körfezde ABD savaş gemilerini taciz etti

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