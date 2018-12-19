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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

AA | 19.12.2018 - 23:09..
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Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ruhani'yi, havalimanınında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yetkililer karşıladı.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruhani'nin başkanlıklarında 20 Aralık Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ, DERİNLEMESİNE KONUŞULACAK

Ruhani'nin ziyareti sırasında ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

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