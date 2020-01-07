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İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Trump'a tepki: "İran’ı teh

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın 52 noktanın vurulacağı açıklamasıyla ilgili "İran’ı tehdit etmeyin" dedi.

AA | 07.01.2020 - 05:21..
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Trump'a tepki:

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri tarafından 3 Temmuz 1988’de Bender Abbas’tan Dubai’ye giderken vurulan ve içinde 290 kişinin bulunduğu IR 655 sefer sayılı uçağı hatırlatan Ruhani, Trump’a tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Trump'a tepki:

"290 SAYISINI DÜŞÜNMELERİ DAHA İYİ"

Trump’ın 4 Kasım 1979 yılında işgal edilen ABD’nin Tahran Büyükelçiliğindeki 52 diplomatın 444 gün boyunca rehin tutulmasına atıfla 52 hedefin vurulacağı yönündeki açıklamasını eleştiren Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Trump'a tepki:

NE OLMUŞTU

İran’ın Bender Abbas kentinden Dubai’ye uçmakta olan, Iran Air’e ait Airbus A300 tipi bir uçak, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemisi USS Vincennes tarafından gönderilen güdümlü bir füzeyle düşürülmüştü.

IR 655 sefer sayılı uçakta bulunan 16 mürettebat ve 274 yolcudan kurtulan olmamıştı.

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, söz konusu uçağın çatışma sırasında ve uyarı ateşine uymadığı için yanlışlıkla düşürüldüğünü öne sürmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Trump'a tepki:

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