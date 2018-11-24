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İran da e-vize uygulamasına başladı

İran'da başlatılan uygulamayla, turistler daha kolay bir şekilde ülkeyi ziyaret edebilecek.

İHA | 24.11.2018 - 00:10..
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İran Cumhurbaşkanlığı Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Ali Asger Munisan, 22 Kasım’dan itibaren, havalimanlarında İran’a giriş yapan turistlere yönelik bandrolsüz e-vize uygulamasının hayata geçtiğini açıkladı. Munisan, uygulama çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile gerekli koordinasyonu sağladığını dile getirdi.

Munisan, bu uygulamada hedeflenen konunun turistlerin ülkeye geliş-gidişlerini kolaylaştırmak ve idari işlemleri hızlandırmak olduğunu belirterek, "Söz konusu uygulama sayesinde turist sayısında büyük artış yaşanması bekleniyor" dedi.

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