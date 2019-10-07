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İran da Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeli

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye'nin, kendi güvenliğini Suriye'nin egemenliğini ihlal ederek sağlayamayacağınu savundu.

AA | 07.10.2019 - 08:12..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pnarı operasyonunun kapıda olduğu sinyalini vermesinin ardından, İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran meclisinde kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken şunları söyledi:

İran da Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeli

"SURİYE'YE GİRMEYİN, SINIRA ASKER YERLEŞTİRİN"

"Türkiye’nin kendi güvenliğini garantiye almasının tek yolunun, Suriye sınırındaki bölgelerine askeri güç yerleştirmesi olduğunu Türk tarafına ilettik."

"Türkiye’nin güvenliği, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine zarar verecek şekilde sağlanamaz."

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