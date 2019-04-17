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İran Dışişleri Bakanı: Esad raporunu Erdoğan'a sunacağım

Bakan Muhammed Cevad Zarif Suriye ziyaretinde Esad ile görüştüğünü ve ve konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini söyledi.

AA | 17.04.2019 - 12:09..
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Dün,Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı duyurulmuştu.

''ESAD GÖRÜŞMESİNİ ERDOĞAN'A SUNACAĞIM"

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif’in, 17 Nisan Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denilmişti.

Son gelişmeye göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Suriye'de Esad ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın raporunu Sayın Erdoğan'a sunacağım" dedi.

İran Dışişleri Bakanı: Esad raporunu Erdoğan'a sunacağım

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