İran Dışişleri Bakanı Zarif, Esad ile Şam'da buluştu

İran'dan Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Esad ile yeni Astana müzakerelerini görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Hem Zarif hem de Esad'ın görüşme sırasında maske giydiği ve sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

ŞAM'DA MASKELİ GÖRÜŞME

Ziyarete ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı, Şam'da yeni Astana müzakerelerinin, bölgesel gelişmelerin, ikili ilişkilerin ve terörle mücadelenin ele alınacağı bildirildi.

ŞAM-TAHRAN HATTINDA 2020'NİN İLK GÖRÜŞMESİ

AFP'nin haberine göre Zarif'in ziyareti, bu yıl Tahran-Şam arasındaki ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca İranlı bakan, koronavirüs salgını nedeniyle iki ay aranın ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi.

ASTANA FORMATLI GÖRÜŞME TEMASI

İran Dışişleri Bakanlığı, Cevad Zarif'in Esad'la Şam'da yaptığı görüşme sırasında Rusya, İran ve Türkiye’nin yakın bir dönemde Suriye Anayasa Komitesi ve İdlib'deki durumun ele alınacağı Astana formatında bir görüşme planladıklarından bahsettiğini bildirdi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamada ayrıca, "Zarif, bir gün önce Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile yaptığı telefon görüşmesinden bahsederek, Esad'a Astana sürecinin garantörleri olan İran, Türkiye ve Rusya arasında en kısa zamanda görüşme organize edileceğini bildirdi." ifadelerine yer verildi.

Esad ile Suriye'deki siyasi süreç ve İdlib’deki durumun da ele alındığı aktarıldı.

ESAD'DAN SÜLEYMANİ'YE ÖVGÜ

Eli kanlı Esad ise İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikastına ilişkin konuştuğu ve Süleymani'nin Suriye'de terörle mücadelede "vazgeçilmez role" sahip olduğunu söylediği belirtildi.

Kasım Süleymani, ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.

SURİYE'Yİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRDİ

Kendi halkını acımasızca bombalayan Esad rejimi, Suriye'de büyük yıkıma yol açtı. Yüz binlerce kişi saldırılarda hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de evlerinden oldu.

İDLİB'DE MASUM SİVİLLER KATLEDİLDİ

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak'ta ateşkesin başlaması için mutabık kaldı, ancak Esad rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

ATEŞKESTE SON DURUM

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı, son ateşkes 6 Mart'ta saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.