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İran en gelişmiş savaş gemisini ürettiğini iddia etti

İran, yeni ürettikleri "Sehend" isimli geminin, Batı Asya'daki en gelişmiş savaş gemisi olduğunu belirtti.

DHA | 01.12.2018 - 16:29..
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İran en gelişmiş savaş gemisini ürettiğini iddia etti

İran, Batı Asya'nın en gelişmiş savaş gemisi olarak nitelendirdiği 'Sehend' isimli gemisini tanıttı.

Yeni savaş gemisi, İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümamiral Abdurrahim Musevi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi ve diğer üst düzey askeri komutanlarının katıldığı törenle, Basra Körfezi ve Umman Deniz'i'nin kesiştiği Bender Abbas Limanı'nda İran donanma filosuna eklendi.

İran en gelişmiş savaş gemisini ürettiğini iddia etti

GEMİ 150 GÜN AÇIK SULARDA OLACAK

Törende konuşan Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, bin 300 ton ağırlığında, 96 metre uzunluğunda olan Sehend'ın, yerel imkanlarla altı senelik bir sürede yapıldığını ve geminin tek seferlik yakıt alımıyla 150 gün boyunca açık denizlerde hareket edebileceğini söyledi.

İlk savaş gemisini 2010 yılında yapan İran, geçtiğimiz günlerde sığ sularda yapılan operasyonlar için tasarlanmış iki yeni denizaltıyı donanma filosuna kattığını duyurmuştu.

İran en gelişmiş savaş gemisini ürettiğini iddia etti VİDEO

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