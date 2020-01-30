İran fabrikaları protestoculara özel ABD bayrağı üretiyor

İranlı komutan general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran ve ABD arasında yıllardır devam eden gerilim, doruk noktasına ulaştı.

Art arda gerçekleştirilen karşılıklı saldırılar hız kesmezken, İran’da yüz binlerce gösterici, ABD ve İsrail’i protesto etmeye devam ediyor.

SAHİBİNDEN "YAKILMALIK" BAYRAK

İki ülke arasındaki kriz, İran ekonomisine de büyük ölçüde zarar verdi. Ciddi bir ekonomik dar boğazda olan İran’da bir bayrak üreticisi ise bu krizi fırsata çevirmiş durumda.

Humeyn şehrindeki Diba Parcham isimli bir bayrak üreticisi, protesto gösterilerinde yakılmak üzere ABD ve İsrail bayrağı üretiyor.

YILLIK CİROSU 1 MİLYON DOLAR

"Yakılmalık" bayrak üretimiyle 42 kişiyi istihdam eden fabrikanın cirosu ise 1 milyon doları aşıyor.

Fabrika, el baskısı yöntemiyle ayda 2 bin adet ABD ve İsrail bayrağı üretiyor. Fabrika sahibi ayrıca, bayrakların üzerinde yürümek için uygun olduğunu da dile getiriyor.