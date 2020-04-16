İran Fizik Derneği: Korona tespit cihazı bilim kurgu hikayesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronadan enfekte olmuş noktayı 5 saniye içinde tespit eden bir cihaz ürettiklerini açıklamıştı.

Yüzde 80 başarıyla test edildiğini belirten İranlı komutan, “Cihaz, kişiden kan almadan uzaktan test yapıyor, ayrıca üzerindeki antenle enfekte olmuş alanları da tespit ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

YİNE İRAN MERKEZLİ BİR BİLİM DERNEĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Merkezi başkent Tahran'da bulunan ülkenin en önemli bilim derneklerinden sayılan İran Fizik Derneği, Devrim Muhafızları Ordusunun tespit cihazı olarak tanıttığı "Müstean" adlı cihazı bilimsel açıdan değerlendiren bir açıklama yayımladı.

"BİLİM KURGU HİKAYESİ"

Söz konusu cihazın elektromanyetik dalgalarını kullanarak enfekte olmuş alanı tespit edebildiğine yönelik iddiaya işaret edilen açıklamada, "Maddelerin fiziksel özelliklerini kullanarak tespit ve tanımlama yöntemi fizikte yaygın olarak kullanılsa da şu anda insanlığın ilim seviyesi uzak mesafeden yaklaşık yüz nanometre boyutundaki zerrecikleri tespit edebilme ve algılama kapasitesine sahip değildir. Bu tür iddialar inanılmaz ve bilim kurgu hikayeleri niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

İran ordusu: Virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz ürettik.