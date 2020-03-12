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İran IMF'den koronavirüs için 5 milyar dolar kredi istedi

İran, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etti.

AA | 12.03.2020 - 13:41..
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İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurdu.

"SALGINLA MÜCADELE İÇİN EKONOMİK DESTEĞE İHTİYAÇ VAR"

IMF Başkanı Georgieva'nın, "Kimse finansal kaynak eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmemeli." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Himmeti, İran'ın bütün eyaletlerinde görülen salgınla mücadele için ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Himmeti, salgının ülkedeki etkisi ve İran'ın IMF'deki kotası göz önünde bulundurularak Hızlı Finansman Aracı (RFI) kaynaklarından yaklaşık 5 milyar dolar kredi sağlanmasını istedi.

"IMF TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALMALI"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, IMF'nin, İran Merkez Bankası tarafından talep edilen kredi miktarını bir an önce sağlaması gerektiğini belirtti.

Zarif, "IMF ve IMF Kurulu, Fon'un yetkilerine bağlı kalmalı, tarihin doğru tarafında durmalı ve sorumlu davranmalıdır." dedi.

IMF Başkanı Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile Kovid-19 salgınına ilişkin 4 Mart'ta düzenlediği ortak basın toplantısında salgınla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı.

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