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İran kara para aklamakla suçlanıyor

İran'a ait 5 milyar dolar civarında paranın, Bahreyn'deki bir banka üzerinden aklandığı şüphesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 07:56..
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Bahreyn'de, İran için kara para aklamakla suçlanan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıklandı.

El-Arabiya televizyonunun haberine göre, başsavcı Ali bin Fadl el-Buayneynn, "Soruşturmada, İran Ulusal Bankası ve Sadaret Bankası tarafından kontrol edilen paranın Bahreyn'deki El-Müstakbel Bank üzerinden aklanması inceleniyor" dedi.

Soruşturma kapsamında binlerce para transferinin araştırıldığını belirten Buayneyn, toplam tutarın 5 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.

İran ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İran kara para aklamakla suçlanıyor

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