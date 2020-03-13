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İran korona tedbirleri kapsamında sokakları boşalttı

Tüm İranlılar 10 gün içinde sağlık kontrolünden geçirilecek. Şüpheliler tedavi altına alınacak.

AA | 13.03.2020 - 16:09..
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İran, ülkede yüzlerce ölüme neden olan koronavirüse karşı önlemlerini artırıyor.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ülke lideri Ali Hamaney’in talimatıyla kurulan karargâhın ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

SOKAK VE CADDELERİ BOŞALTMA KARARI

Tümgeneral Bakıri, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddelerin 24 saat içinde boşaltılacağını kaydetti.

İran korona tedbirleri kapsamında sokakları boşalttı

Bakıri, güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığı ve valiliklerle koordineli bir şekilde sokakları boşaltma görevini yürüteceğini ifade ederek, halka Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uyma çağrısında bulundu.

TÜM İRANLILARA SAĞLIK KONTROLÜ

Bakıri, tüm İranlıların 10 gün içinde sağlık kontrolünden geçirileceğini ve şüphelilerin tedavi altına alınacağını belirtti. İranlı yetkili, bunun için ülke genelinde 1000 sağlık merkezinin oluşturulacağını ve muayenelerin klinik ortamında yapılacağını söyledi.

İran korona tedbirleri kapsamında sokakları boşalttı

İran korona tedbirleri kapsamında sokakları boşalttı

İran korona tedbirleri kapsamında sokakları boşalttı

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