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İran koronavirüs için ABD'yi suçluyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, ülkede hızla yayılan koronavirüs salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söyledi.

AA | 05.03.2020 - 12:32..
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İran'ın Kirman eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ülkede şu ana kadar 92 kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selami, "Herkes ülkenin istikrar ve kararlılıkla bu durumu yıl sonuna (İran takvimine göre 21 Mart) kadar aşacağını bilmelidir." dedi.

"ABD'NİN BİYOLOJİK SALDIRISI"

Komutan Selami, "Bugün önce Çin, daha sonra İran ve dünyanın diğer noktalarına yayılan ABD'nin biyolojik saldırısının bir ürünü de olabilecek bu virüsle mücadelede zafer kazanacağız. ABD, bu işi yaptıysa (virüsün) kendi halkına döneceğini bilmelidir. Eğer ABD'nin işi değilse de bu virüs ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

İran koronavirüs için ABD'yi suçluyor

ÇİN'DEN YAYILDI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünya genelinde 95 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 3 bin 300'e yaklaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının da 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran koronavirüs için ABD'yi suçluyor

Ülkede virüs hızla yayılırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar başta olmak üzere birçok üst düzey ismin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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