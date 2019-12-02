İran: Petrolü farklı yöntemlerle satıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Tahran’da düzenlenen bir törende, iki yıllık psikolojik ve ekonomik savaşın tüm baskılarına karşı direndiklerini söyledi.

''DİMDİK AYAKTAYIZ''

Dimdik ayakta olduklarını belirten Cihangiri, “Amerikalılar, maksimum psikolojik ve ekonomik baskıya rağmen, İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra indirme konusunda başarısız oldu. Petrolümüzü farklı yöntemlerle satıyoruz.” dedi.

''TEK YOL ULUSAL BİRLİK''

ABD’nin baskılarına karşı ulusal birliğin önemini vurgulayan Cihangiri, “İran bugün tehlikede. Amerikalılar, Suudiler, Siyonistler İran'ı yenmeye çalışıyorlar. Onlarla başa çıkmanın tek yolu ulusal birlik. Böylece ülkedeki girişimciler ve üreticiler tehditleri fırsata çevirebilmesine zemin hazırlayabiliriz.” diye konuştu.