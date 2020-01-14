İran polisinden protestoculara coplu elektroşoklu saldırı

İran'da gerginlik tırmanıyor.

Ülkede, Ukrayna havayollarına ait yolcu uçağının vurularak düşürülmesinin ardından ülkede başlayan protestolar devam ediyor.

Tahran'daki üniversiteler önünde toplanan kalabalık, Azadi Meydanı’na yürüdü.

Protestocular dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Ruhan karşıtı sloganlar attı.

İRAN POLİSİ FRANSIZ POLİSİNİ ARATMADI

Güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda yaralananlar oldu.

Polis bir yandan da protestoculara elektroşok ve coplarla çok sert müdahalede bulundu.

İran'da polisten göstericilere çok sert müdahale İZLE



