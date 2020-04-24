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İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak

İran'da Ramazan hilalinin görünmemesi nedeniyle, cumartesi günü oruç tutulacağı duyuruldu.

AA |
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İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Birimi Yetkilisi Ali Rıza Muvahhidnejad, hilalin görünmemesi nedeniyle cumartesi gününün Ramazan'ın birinci günü olarak belirlendiğini ifade etti.

İran, geçen yıl da İslam dünyasının genelinden farklı olarak Ramazan'a bir gün geç başlamıştı.

ŞİİLER İRAN'A UYUYOR

Irak ve Lübnan gibi ülkelerde yer alan Şiiler de, Ramazan'ın başlangıcı konusunda İran'a uyuyor. Irak'ta da, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edilmişti.

Lübnan'daki Şiilerin dini mercisi konumundaki Yüksek Şii İslam Konseyi, Ramazan'ın ilk gününün cumartesi olduğunu açıklamıştı.

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