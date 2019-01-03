taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4918
Euro
6.25
Altın
1287.59
Borsa
88917
Gram Altın
227.125

İran Sağlık Bakanı istifa etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifa eden Sağlık Bakanı Haşimi'nin yerine Sait Nimeki'yi Bakan Vekili olarak atadı.

AA | 03.01.2019 - 14:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

s

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi'nin bütçe tartışmaları nedeniyle sunduğu istifasını kabul etti.

RUHANİ İSTİFAYI KABUL ETTİ

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Ruhani, Haşimi'nin 26 Aralık'ta sunduğu istifasını kabul ederek yerine Sait Nimeki'yi Bakan Vekili olarak atadı.

Tahran'daki son iki Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayan Haşimi'nin istifa kararının ardından yaklaşık iki haftadır bakanlığa gitmediğine yönelik haberler ülke medyasında yer bulmuştu.

"NE BÜYÜK BİR İYİLİK"

Haşimi, Sağlık Bakanlığına yeni yılda ayrılan bütçeye tepki göstererek istifa etmiş ve "35 trilyon tümeni yozlaşmış finans ve kredi kuruluşlarına harcadılar. Planlama ve Bütçe Kurumu, Sağlık Gelişim Planı için ise sadece 16 trilyon tümen verdi. Ne büyük bir iyilik!" eleştirisini dile getirmişti.

Bunun üzerine Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, "Planlama ve Bütçe Kurumu'nu size mi bağlayalım?" diyerek tepki göstermişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

189
Memurların 2019 zamlı maaşları

Memurların 2019 zamlı maaşları

182
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

51
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

174
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

338
NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

290
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir