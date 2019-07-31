İran sınırına uyuşturucu operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında düzenlenen operasyonda, 75 kilogram eroin ele geçirildi.
YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU GETİRİLECEĞİ İHBARI
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'ndan görevlendirilen özel bir ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İran’dan yurda kaçak yollarla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı.
75 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Bu bilgi üzerine özel çalışma başlatan jandarma ekipleri, Başkale ilçesinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.
Yapılan operasyon sonucunda 75 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma başlatıldı.