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İran sınırında 43 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı, İran sınırında bulunan Özalp ilçesine bir operasyon düzenledi. Operasyonda 43 kilo 200 gram eroin yakalandı.

İHA | 10.05.2019 - 12:15..
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Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İran sınır hattından yurda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

50 PAKET HALİNDE 43 KİLO EROİN

Özalp ilçesi Aşağı Tulgalı Mahallesi arazi kısmında KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçesi Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince icra edilen müşterek operasyon neticesinde, arazide bulunan çuvallar içerisinde 50 paket halinde 43 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

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