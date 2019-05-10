İran sınırında 43 kilo eroin ele geçirildi

BDDK verilerine göre bankalardaki altın hesaplarının değeri, yılın ilk çeyreğinde 51.3 milyar liraya ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

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Duruşmada canlı yayın yapan şüpheli yakalandı

Kayseri’de görülen ‘adam öldürmeye teşebbüs’ davasına izleyici olarak katılan bir şüpheli, cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yaparken suçüstü yakalandı.