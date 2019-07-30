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İran sınırında 44 kilo toz esrar yakalandı

Kaçak yollarla yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı alan güvenlik güçleri, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

İHA | 30.07.2019 - 11:39..
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran sınır hattında düzenlenen operasyonda, 44 kilo toz esrar ele geçirildi.

İRAN'DAN UYUŞTURUCU GELECEĞİ İHBARI

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İran'dan yurda kaçak yollarla yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi alındı.

Bu bilgi üzerine özel çalışma başlatan jandarma ekipleri, İran sınır hattında operasyon düzenledi.

İran sınırında 44 kilo toz esrar yakalandı


44 KİLOGRAM TOZ ESRAR

Yapılan değerlendirme sonrasında kaçakçıların geçeceği yol üzerine pusu atıldı.

Pusuyu fark etmeyen kaçakçılara yapılan müdahale sonucunda 44 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı.

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