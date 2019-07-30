İran sınırında 44 kilo toz esrar yakalandı

Murat Boz, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma evlilik yolunda ilerlediği oyuncu sevgilisi Aslı Enver'e olan aşkını haykırdı.

Murat Boz'dan Aslı Enver'e en güzel derinlik

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Hadid kardeşler denizde güreşti

Bella ve Gigi Hadid kardeşler, bir süredir Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapıyor.