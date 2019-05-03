taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9763
Euro
6.6774
Altın
1270.41
Borsa
93798.94
Gram Altın
243.995

İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin kırsal kesiminde bulunan 6 cesedin, kışın İran sınırından geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlendi.

AA | 03.05.2019 - 10:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekipler, olay yerinde yakınlarında yaptıkları araştırmalar sonucunda, Sultançayır dere yatağının farklı bölgelerinde 5 erkek cesedi daha buldu.

Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıktığı belirlenen 6 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu öğrenildi.

Savcılıkça yapılan işlemlerin ardından cesetler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

37
Şenol Güneş imaj değiştirdi

Şenol Güneş imaj değiştirdi

67
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

269
Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

57
Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

20
Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti

Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti

96
ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir