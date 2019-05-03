İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölünü zirvesinde barındıran Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı’nda mayıs ayına girilmesine rağmen halen kar kalınlığı 8 metreyi buluyor.

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OHAL başvurularının 70 bini sonuçlandırıldı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından bugüne kadar 5 bin 250'si kabul, 65 bin 156'sı ret olmak üzere 70 bin 406 başvuru karara bağlandı.