İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu

İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ekipler, olay yerinde yakınlarında yaptıkları araştırmalar sonucunda, Sultançayır dere yatağının farklı bölgelerinde 5 erkek cesedi daha buldu.
Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıktığı belirlenen 6 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu öğrenildi.
Savcılıkça yapılan işlemlerin ardından cesetler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.