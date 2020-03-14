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İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

Van Valiliği İran sınırında mülteci oldukları değerlendirilen 7 ceset bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 10:10..
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Van'ın Çaldıran İlçesinde Jandarma Komutanlığına yasa dışı yollardan giren 13 kaçak göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verildi. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı bölgeye ulaşım sağlanamadı.

VAN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırını kaçak yolla geçen ve tipiye yakalanan 13 göçmenden 7’sinin cesetlerine ulaşıldı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Çaldıran ilçesi, İran sınırında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 13 Mart 2020 tarihinde yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mülteci oldukları değerlendirilen yedi 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van Adli Tıp kurumuna sevk edildi.” denildi.

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