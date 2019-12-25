İran sınırında donarak ölmüş erkek cesedi bulundu

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi Yiğit Dağı eteğinde, Türkiye’ye kaçak yollarla girmeye çalışan göçmene ait olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

DONARAK ÖLDÜ

Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında bulunan cesedin, 25 yaşlarında Nijeryalı bir göçmene ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, göçmenin soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

BİR HAFTADA ÜÇ CESET BULUNDU

İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Kaşkol Mahallesi’nde, son bir haftada 3 erkek cesedi bulundu. Sınırda cesetleri bulunan 3 kişinin de Türkiye’ye kaçak yollardan girmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.























